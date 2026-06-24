Desporto | 24-06-2026 12:00
APPACDM de Santarém campeã nacional de padel adaptado
FOTO DR
Equipa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental sagrou-se campeã nacional de padel adaptado nível 3.
A equipa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém sagrou-se campeã nacional de Padel Adaptado FPF – Nível 3, ao vencer o campeonato nacional da modalidade, disputado no WOW Padel, em Santarém.
A conquista representa um marco importante para a instituição e resulta do trabalho, dedicação e espírito de superação demonstrados pelos atletas ao longo da competição. A APPACDM de Santarém destaca ainda o contributo dos treinadores, famílias e parceiros, que tiveram um papel fundamental nesta conquista nacional.
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