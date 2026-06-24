APPACDM de Santarém campeã nacional de padel adaptado

Equipa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental sagrou-se campeã nacional de padel adaptado nível 3.

A equipa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém sagrou-se campeã nacional de Padel Adaptado FPF – Nível 3, ao vencer o campeonato nacional da modalidade, disputado no WOW Padel, em Santarém.

A conquista representa um marco importante para a instituição e resulta do trabalho, dedicação e espírito de superação demonstrados pelos atletas ao longo da competição. A APPACDM de Santarém destaca ainda o contributo dos treinadores, famílias e parceiros, que tiveram um papel fundamental nesta conquista nacional.

