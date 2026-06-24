Ricardo Batista com novo bronze em etapa do Mundial de Triatlo

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista voltou a conquistar uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo (WTCS), agora na 4ª etapa que se realizou a 20 de Junho, em Quiberon, França.

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista voltou a conquistar uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo (WTCS), agora na 4ª etapa que se realizou a 20 de Junho, em Quiberon, França. O triatleta ribatejano somou mais um resultado de destaque internacional numa temporada que marca o arranque do processo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, onde o atleta ocupa actualmente o 3º lugar do ranking de apuramento olímpico.

A prova foi ganha pelo francês Dorian Coninx, seguido pelo benfiquista Vasco Vilaça e por Ricardo Batista. Maria Tomé, igualmente do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em ação na prova feminina. Os dois atletas do clube torrejano fizeram ainda parte da equipa portuguesa de estafeta mista, juntamente com Vasco Vilaça e Mariana Vargem, que alcançou um 5º lugar, entrando na qualificação olímpica e repetindo a posição alcançada nas Olimpíadas de Paris 2024.