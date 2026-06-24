uma parceria com o Jornal Expresso
24/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 24-06-2026 15:00

Ricardo Batista com novo bronze em etapa do Mundial de Triatlo

Ricardo Batista com novo bronze em etapa do Mundial de Triatlo
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista voltou a conquistar uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo (WTCS), agora na 4ª etapa que se realizou a 20 de Junho, em Quiberon, França.

O atleta do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista voltou a conquistar uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Triatlo (WTCS), agora na 4ª etapa que se realizou a 20 de Junho, em Quiberon, França. O triatleta ribatejano somou mais um resultado de destaque internacional numa temporada que marca o arranque do processo de qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, onde o atleta ocupa actualmente o 3º lugar do ranking de apuramento olímpico.

A prova foi ganha pelo francês Dorian Coninx, seguido pelo benfiquista Vasco Vilaça e por Ricardo Batista. Maria Tomé, igualmente do Clube de Natação de Torres Novas, esteve em ação na prova feminina. Os dois atletas do clube torrejano fizeram ainda parte da equipa portuguesa de estafeta mista, juntamente com Vasco Vilaça e Mariana Vargem, que alcançou um 5º lugar, entrando na qualificação olímpica e repetindo a posição alcançada nas Olimpíadas de Paris 2024.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região