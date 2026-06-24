Torres Novas lidera Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas continua a liderar o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, tanto no sector feminino, como no masculino.

A equipa feminina do Clube de Natação de Torres Novas, constituída por Inês Rico, Cassilda Carvalho, Catarina Santos e Francisca Leirião, venceu a prova disputada em Serpa. FOTO – CNTN

O Clube de Natação de Torres Novas continua a liderar o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, tanto no sector feminino, como no masculino, depois da realização da segunda etapa da competição nacional de elites, realizada em Serpa.

A equipa feminina torrejana constituída por Inês Rico, Cassilda Carvalho, Catarina Santos e Francisca Leirião, venceu a prova disputada em formato de contrarrelógio por equipas, enquanto a equipa masculina, com Gustavo do Canto, Vasco Canadas, Shachar Agur, Enzo takanashi e Rodrigo Narigueta, terminou no 2º lugar.

O Clube de Natação de Torres Novas obteve também o 2º lugar por equipas, em masculinos, e o 4ºlugar, em femininos, em mais uma etapa da Taça de Portugal de triatlo, em distância super-sprint. As equipas torrejanas constituídas apenas por atletas cadetes e juvenis, estiveram em bom plano.