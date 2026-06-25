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Desporto | 25-06-2026

Vitória Futsal Cup Masters envolveu mais de mil atletas

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Equipa de iniciados do Vitória de Santarém venceu o torneio no seu escalão. FOTOS - João Filipe

Equipa de iniciados do Vitória de Santarém venceu o torneio no seu escalão. FOTOS - João Filipe

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Vitória Clube de Santarém voltou a organizar o maior torneio de futsal jovem em Portugal.

A segunda etapa do Vitória Futsal Cup Masters 2026 foi dedicada ao futsal masculino e voltou a ser um êxito. Aquele que é considerado o maior e mais abrangente torneio de futsal de formação do país, organizado pelo Vitória de Santarém, envolveu 1100 atletas e 250 técnicos que competiram nos 116 jogos que compuseram o evento. Em jogo estiveram 9 escalões etários (masculinos e femininos, a partir dos 4 anos de idade), 62 equipas oriundas de 16 distritos de Portugal, e cerca de 50 horas de transmissões em direto para as redes oficiais do emblema escalabitano. Para que tudo acontecesse, o Vitória de Santarém realça o trabalho voluntário de uma vasta equipa de mais de cem elementos.
No que toca a resultados, os vencedores do 2.º acto do Vitória Futsal Cup Masters 2026 foram: Infantis - Vitória de Santarém; Iniciados - Vitória de Santarém; Juvenis - Eléctrico FC, de Ponte de Sor; Juniores masculinos - UD Alfornelos (AF Lisboa).

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