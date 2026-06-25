Vitória Futsal Cup Masters envolveu mais de mil atletas

A segunda etapa do Vitória Futsal Cup Masters 2026 foi dedicada ao futsal masculino e voltou a ser um êxito. Aquele que é considerado o maior e mais abrangente torneio de futsal de formação do país, organizado pelo Vitória de Santarém, envolveu 1100 atletas e 250 técnicos que competiram nos 116 jogos que compuseram o evento. Em jogo estiveram 9 escalões etários (masculinos e femininos, a partir dos 4 anos de idade), 62 equipas oriundas de 16 distritos de Portugal, e cerca de 50 horas de transmissões em direto para as redes oficiais do emblema escalabitano. Para que tudo acontecesse, o Vitória de Santarém realça o trabalho voluntário de uma vasta equipa de mais de cem elementos.

No que toca a resultados, os vencedores do 2.º acto do Vitória Futsal Cup Masters 2026 foram: Infantis - Vitória de Santarém; Iniciados - Vitória de Santarém; Juvenis - Eléctrico FC, de Ponte de Sor; Juniores masculinos - UD Alfornelos (AF Lisboa).