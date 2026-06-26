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Desporto | 26-06-2026 15:15

Alenquer presta homenagem a Matilde Rodrigues após conquista do título mundial

Alenquer presta homenagem a Matilde Rodrigues após conquista do título mundial
Foto: DR
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Assembleia Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade um voto de congratulação à atleta Matilde Rodrigues, campeã mundial de Muay Thai na categoria de 60 quilos.

A Assembleia Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade um voto de congratulação à atleta alenquerense Matilde Rodrigues, coroada campeã do mundo de Muay Thai na categoria de 60 quilogramas.
A atleta conquistou o título mundial na Malásia, país do sudeste asiático, alcançando um feito que os eleitos municipais consideraram motivo de orgulho para o concelho e para o país.
No texto do voto aprovado e apresentado pelo presidente da mesa da assembleia, Luís Rema, lê-se que Matilde Rodrigues, atleta da Sociedade Recreativa de Cheganças, tem vindo a afirmar-se como uma das principais referências nacionais da modalidade.Os deputados municipais sublinharam ainda que a desportista tem levado o nome de Alenquer aos mais importantes palcos internacionais, demonstrando que o talento aliado ao esforço e à dedicação permite alcançar resultados de excelência.
Através deste voto, a assembleia manifestou o seu reconhecimento público a Matilde Rodrigues pela conquista do título mundial, estendendo igualmente a homenagem ao treinador da atleta, à Sociedade Recreativa de Cheganças e a todos aqueles que contribuíram para o seu percurso desportivo.

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