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Desporto | 26-06-2026 07:00

Casa do Pessoal da Câmara do Entroncamento quer criar equipa feminina de futsal

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Colectividade está a promover uma campanha de recrutamento de jogadoras para competir na Liga Feminina CAF O MIRANTE na época 2026/2027.

A Casa do Pessoal da Câmara Municipal do Entroncamento anunciou o lançamento de uma equipa sénior feminina de futsal para disputar a Liga Feminina CAF O MIRANTE na época 2026/2027. Para concretizar o projecto, a colectividade iniciou uma campanha de recrutamento dirigida a mulheres do concelho e da região interessadas em integrar a nova formação.
Sob o lema “Somos mais fortes quando jogamos juntas”, a iniciativa pretende atrair atletas com gosto pela modalidade e espírito de equipa. As interessadas podem contactar a organização através dos canais disponibilizados pela Casa do Pessoal da Câmara Municipal do Entroncamento.

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