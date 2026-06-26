Casa do Pessoal da Câmara do Entroncamento quer criar equipa feminina de futsal

A Casa do Pessoal da Câmara Municipal do Entroncamento anunciou o lançamento de uma equipa sénior feminina de futsal para disputar a Liga Feminina CAF O MIRANTE na época 2026/2027. Para concretizar o projecto, a colectividade iniciou uma campanha de recrutamento dirigida a mulheres do concelho e da região interessadas em integrar a nova formação.

Sob o lema “Somos mais fortes quando jogamos juntas”, a iniciativa pretende atrair atletas com gosto pela modalidade e espírito de equipa. As interessadas podem contactar a organização através dos canais disponibilizados pela Casa do Pessoal da Câmara Municipal do Entroncamento.