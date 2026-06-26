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Desporto | 26-06-2026 10:00

Granho junta folclore e ginástica sénior para promover envelhecimento activo

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A iniciativa, marcada para 27 de Junho, tem entradas livres e integra o projecto INATEL Longevidade+, cruzando património popular, convívio comunitário e promoção do bem-estar.

O Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, recebe a 27 de Junho o 38.º Festival Nacional de Folclore do Granho, uma iniciativa que junta tradição, movimento e envelhecimento activo.
Organizado pela Associação Cultural Desportiva e Recreativa do Granho, através do projecto INATEL Longevidade+, o evento pretende envolver a comunidade em torno da cultura, da actividade física e do bem-estar, com especial atenção à população com 55 ou mais anos.
A programação integra a participação de cinco ranchos folclóricos provenientes de diferentes regiões do país, nomeadamente o Rancho Folclórico do Centro Cultural de Moreira de Cónegos, de Guimarães, no Minho; o Grupo de Danças e Cantares dos Pioneiros de Vendas Novas, do Alentejo; o Rancho Tradicional de Cinfães, representando Trás-os-Montes, Alto Douro e Douro Sul, sediado em Lisboa; o Rancho Folclórico As Lavadeiras de Sabugo, de Sintra, na Estremadura Saloia; e o Rancho Folclórico do Granho, do Ribatejo, em representação da organização.
O programa prevê a recepção aos grupos às 19h00, jantar às 20h00 e início do festival às 22h00. As entradas são livres.
Num território com forte ligação às tradições locais e onde as associações assumem um papel relevante na dinamização comunitária, a iniciativa procura reforçar respostas que combatam o isolamento social, incentivem estilos de vida saudáveis e valorizem a participação das pessoas mais velhas na vida cultural e social da comunidade.
Além do encontro cultural, que promove a preservação do património cultural imaterial, a transmissão de memórias e saberes tradicionais e o diálogo entre gerações, a acção inclui também uma componente dedicada à saúde e ao bem-estar, através de ginástica sénior adaptada aos participantes e de um workshop de actividade física.

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