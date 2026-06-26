McDonald’s de Santarém valoriza atletas que fazem da escola a sua primeira vitória no futebol

O McDonald’s de Santarém volta a ser o parceiro da Associação de Futebol de Santarém na distinção de jovens atletas. Na sexta‑feira, 19 de Junho, foram premiados quatro jovens atletas pelo mérito escolar e desportivo alcançado na época 2024/2025. A iniciativa, que resulta de uma colaboração já consolidada entre as duas entidades, pretende valorizar o equilíbrio entre o rendimento académico e a prática desportiva, destacando exemplos positivos no futebol de formação do distrito.

Foram premiados Francisco Montez (Vitória de Santarém, juniores), Pedro Marques (Ouriense, juvenis), Gonçalo Leitão (Vitória Mindense, iniciados) e Beatriz Cardoso (União de Santarém, juniores femininos), reconhecendo o esforço de conciliar treinos, competições e desempenho escolar.

Os quatro jovens distinguidos partilham a mesma ideia‑chave: a escola vem sempre primeiro. Apesar das exigências do futebol de formação, todos sublinham que o percurso académico é uma prioridade e que a conciliação entre treinos, jogos e estudos só é possível com organização, disciplina e apoio familiar. Pedro Marques, 17 anos, é o que mais insiste na necessidade de contrariar a tendência de valorizar o futebol acima da escola. Para o atleta do Ouriense, o reconhecimento do mérito académico é essencial para lembrar que “é preciso força de vontade para estudar”, sobretudo quando o treino ocupa parte significativa do dia.

Quem nunca sentiu dificuldades em gerir as duas responsabilidades é Gonçalo Leitão, 15 anos, do Vitória Mindense, o que muito se deve também ao acompanhamento dos treinadores e da família, salientando que o pai não se cansa de lhe dizer que o futebol vem a seguir à escola. A importância do reconhecimento é o aspecto que Francisco Montez, 18 anos, do Vitória de Santarém, mais releva, destacando a dimensão emocional da cerimónia. As mensagens surpresa de familiares e amigos marcaram‑no bastante, confessando que, por vezes, teve de abdicar de treinos para preparar avaliações.

Um dos métodos mais fáceis para conciliar as duas áreas é a organização das tarefas com o acompanhamento dos pais, o que para Beatriz Cardoso, 15 anos, da União de Santarém, é determinante para os resultados alcançados. Em comum, os quatro jovens mostram que o mérito académico e desportivo não só é compatível, como se reforça mutuamente. Diferenciam‑se, porém, na forma como vivem esse equilíbrio: uns com maior exigência, outros com mais naturalidade, mas todos com a mesma convicção de que o futuro se constrói dentro e fora do campo.

A franchisada do restaurante do McDonald’s de Santarém, Ana Teixeira, sublinhou que o objectivo da parceria passa por valorizar jovens que demonstram ser possível equilibrar o rendimento escolar com a actividade desportiva, servindo de exemplo para outros atletas do distrito. Já o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho, reforçou que a distinção pretende incentivar os jovens a prosseguirem os estudos, lembrando que a maioria dos atletas não seguirá carreira profissional no futebol e que a formação académica continua a ser decisiva para o futuro.

Além do desempenho escolar, a iniciativa pretende promover valores como disciplina, organização, espírito de sacrifício e responsabilidade, competências desenvolvidas tanto na escola como no desporto. Os prémios atribuídos incluem um diploma, bilhetes para um jogo da selecção nacional e um prémio monetário de 500 euros por atleta. A parceria entre a Associação de Futebol de Santarém e o McDonald’s de Santarém deverá manter‑se nos próximos anos, reforçando uma ligação que ambas as entidades consideram essencial para a promoção do desporto de formação e para a valorização do mérito dos jovens.