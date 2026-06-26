Rio Maior recebe o Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub-18

A Piscina Olímpica de Rio Maior será palco do maior evento desportivo alguma vez realizado no concelho, reunindo mais de 400 jovens atletas provenientes de todo o mundo.

O Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub-18 realiza-se no Rio Maior Sports Centre, entre os dias 27 de Junho e 4 de Julho, informou a empresa municipal Desmor. A Piscina Olímpica de Rio Maior será palco do maior evento desportivo alguma vez realizado no concelho, reunindo mais de 400 jovens atletas provenientes de todo o mundo, para além de equipas técnicas, dirigentes e estruturas organizativas internacionais. A elevada dimensão da competição reflecte-se também na capacidade de alojamento, encontrando-se a hotelaria do concelho praticamente esgotada, estando algumas comitivas instaladas em municípios vizinhos, salienta a Desmor.

Ao longo de oito dias, Rio Maior recebe 20 selecções nacionais, distribuídas pelos cinco continentes, Da Europa estão Hungria (Campeã do Mundo), Portugal, Croácia, Montenegro, Sérvia, Espanha, Grécia, Itália e Turquia. Da Ásia competem China, Hong Kong e Singapura. A África do Sul será a representante do continente africano. Da América vêm Estados Unidos da América, Colômbia, Brasil, Argentina e Canadá. Nova Zelândia e Austrália representam a Oceania.

O primeiro jogo disputa-se este sábado, dia 27, pelas 9h00, entre as seleções da Colômbia e da Nova Zelândia. A estreia da Seleção Nacional de Portugal está marcada para domingo, pelas 19h30, frente ao Canadá. As finais terão lugar na tarde de 4 deJulho. A entrada para todos os jogos é gratuita.

A apresentação oficial do Campeonato do Mundo decorreu na tarde de sexta-feira, 26 de Junho, no Auditório Albino Maria, do Centro de Estágios de Rio Maior, e contou com a presença da vereadora da Câmara de Rio Maior, Leonor Fragoso, do presidente do Conselho de Administração da Desmor, Miguel Pacheco, do director da World Aquatics, Gabor Karpaci, do presidente da Federação Portuguesa de Natação, Miguel Arrobas, do seleccionador nacional, Fernando Leite, do capitão da Seleção Nacional, José Jordão, bem como do seleccionador da Hungria, Robert Kovacs, e do respectivo capitão, Benedek Rabb.

Miguel Pacheco sublinhou que "se este ano o Campeonato do Mundo acontece em Rio Maior, isso deve-se à forma muito positiva como, no ano passado, aqui decorreu o Campeonato da Europa". O presidente do Conselho de Administração da Desmor destacou ainda que "em 2025, o Rio Maior Sports Centre recebeu 175 estágios de equipas nacionais e internacionais, de diversas modalidades desportivas".

Recorde-se que, em Agosto de 2025, Rio Maior acolheu o Campeonato da Europa de Polo Aquático Masculino Sub-18, no qual a selecção de Israel conquistou o título europeu e Portugal alcançou um histórico 4.º lugar. O evento reuniu cerca de 300 participantes, entre atletas, equipas técnicas e organização, provenientes de 13 selecções nacionais, gerando um impacto muito significativo na economia local, particularmente nos setores da hotelaria e da restauração.

A organização do Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub-18 é da responsabilidade da World Aquatics e da Federação Portuguesa de Natação, contando com o apoio do Município de Rio Maior, da Desmor e da Associação de Natação do Distrito de Santarém.