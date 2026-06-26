Torneio de Judo Nuno Delgado em Santarém

A Casa Benfica Santarém vai organizar no próximo sábado, 27 de Junho, o Torneio de Judo Nuno Delgado, no pavilhão Desportivo Municipal de Santarém.

A Casa Benfica Santarém vai organizar no próximo sábado, 27 de Junho, o Torneio de Judo Nuno Delgado, no pavilhão Desportivo Municipal de Santarém. O programa começa pelas 10h20 com o Open de Benjamins/Infantis e Iniciados. À tarde, pelas 15h00, tem início o Open de Juvenis.