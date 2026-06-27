Alhandra Sporting Club volta a brilhar com 49 medalhas na natação adaptada

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club (ASC) voltou a destacar-se no panorama nacional ao alcançar um conjunto de resultados de elevado nível no Campeonato Nacional de Verão de Natação Adaptada, realizado nos dias 21 e 22 de Junho nas Piscinas Municipais de Rio Maior.

Com 14 atletas em competição, o clube somou um total de 49 medalhas - 20 de ouro, 21 de prata e 8 de bronze - confirmando mais uma participação de excelência entre os melhores atletas nacionais. Entre os principais destaques estiveram os títulos conquistados por Afonso Manquinho, vencedor dos 100 Livres (S14-esp.) e André Fernandes, que se sagrou campeão nos 50 Costas (S17-esp.), juntando ainda várias presenças no pódio. Cláudia Penetro esteve igualmente em evidência ao conquistar três títulos nacionais, triunfando nos 200 Livres e 50 Costas (S5-sén.) e nos 100 Bruços (SB4-sén.).

Também João Farrim dominou a sua categoria ao vencer os 50 Livres, 100 Livres e 100 Costas (S6-sén.), enquanto Maria Inês Cristóvão arrecadou os títulos nos 100 Costas (S8-sén.) e nos 100 Bruços (SB6-sén.), complementando a prestação com vários lugares de pódio em categorias absolutas e seniores.

Um dos grandes destaques da competição foi ainda Maria Ribeiro, que conquistou títulos absolutos nos 50 Mariposa (S1-S14-abs.) e nos 200 Costas (S14-abs.), além de vencer na categoria S14-esp. as provas de 200 Livres, 50 Costas, 100 Costas, 200 Costas e 50 Mariposa, confirmando uma prestação de enorme consistência. Já Tomás Fernandes garantiu três títulos nacionais nos 50 Livres, 50 Costas e 100 Costas (S14-esp.), alcançando também um lugar no pódio absoluto.

Entre os restantes atletas medalhados estiveram Gonçalo Silva, com várias medalhas de prata e bronze, Laura Rodrigues, com dois terceiros lugares, Luís Fernandes, com prata e bronze, Marco Miranda, igualmente com duas presenças no pódio, e Patrícia Sousa, que voltou a garantir lugares de destaque.

Em evidência esteve ainda Maria Inês Cristóvão, que renovou dois Recordes Nacionais na classe SB6, fixando novas marcas nos 50 Bruços (01:03,08) e 100 Bruços (02:20,51).

Para encerrar o fim de semana da melhor forma, a equipa feminina do Alhandra Sporting Club recebeu oficialmente o troféu de Vice-Campeã Nacional, resultado dos 2.766 pontos conquistados no Campeonato Nacional de Inverno, reforçando mais uma vez o estatuto competitivo do clube na natação adaptada nacional.