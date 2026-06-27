Atletas do Povoense em destaque nos campeonatos nacionais e regionais

A secção de Atletismo do União Atlético Povoense (UAP), da Póvoa de Santa Iria, voltou a marcar presença em competição com excelentes resultados e representações em várias frentes, demonstrando o trabalho e dedicação dos seus atletas.

Nos Campeonatos Nacionais de Veteranos, os atletas da equipa do concelho de Vila Franca de Xira alcançaram bons resultados, com destaque para o primeiro lugar alcançado por Celestina Magalhães – em Martelo 5,45 kg. Em bom plano estiveram também os atletas Ana Macedo – 3000 metros marcha – 5.º lugar (F50), Elisa Sampaio – Salto em Altura – 2.º lugar (F55), Guilherme Sá – Martelo 7,260 kg – 3.º lugar (M70), Svitlana Lagodenko – 100 metros – 2.º lugar (F50) e Zulmira Rodrigues – 800 metros – 6.º lugar (F55).

Também em competição regional, destaque para a equipa feminina Sénior, que conquistou o 1.º lugar no Campeonato Regional de Estrada de 5 km, confirmando o excelente momento colectivo da secção. No Torneio Octakids Pista, realizado na última semana, vários atletas do clube alcançaram lugares de pódio e, na classificação colectiva, o União Atlético Povoense terminou noo 5.º lugar por equipas.

