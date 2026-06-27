Atlético de Pernes com apoio municipal para comprar carrinha

O Atlético Clube de Pernes vai receber um apoio de 10 mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a suportar os custos com a aquisição de uma viatura de 9 lugares. O subsídio extraordinário foi aprovado por unanimidade pelo executivo camarário.

O Atlético Clube de Pernes vai receber um apoio de 10 mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a suportar os custos com a aquisição de uma viatura de 9 lugares. O subsídio extraordinário foi aprovado por unanimidade pelo executivo camarário.

O clube desenvolve de forma regular a modalidade de futebol nos escalões jovens, masculinos e femininos, competindo também com uma equipa sénior no Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém. Segundo se lê na proposta, a viatura actualmente ao serviço da colectividade apresenta já um elevado desgaste decorrente do tempo de utilização, não permitindo assegurar, de forma adequada, o transporte de todas as equipas, tornando-se, por esse motivo, necessária a aquisição de uma viatura mais recente, com custo estimado em 27.900€.