Desporto | 27-06-2026 19:10
Juniores do Riachense receberam troféu de campeão distrital da 2ª divisão
FOTO - DR
O presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho Dias, entregou à equipa de futebol de juniores do Clube Atlético Riachense as medalhas e o troféu de campeão distrital da 2ª divisão. A cerimónia decorreu na Casa do Povo de Riachos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1776
24-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1776
24-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1776
24-06-2026
Capa Vale Tejo
24-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região