Ribatejana Maria Martins é a nova campeã nacional de fundo em ciclismo
A ciclista Maria Martins, natural da Moçarria, Santarém, sagrou-se pela segunda vez na carreira, campeã portuguesa de fundo, ao impor-se ao sprint no final da prova feminina de elites.
A ciclista Maria Martins, natural da Moçarria, Santarém, sagrou-se pela segunda vez na carreira, campeã portuguesa de fundo, com a única ciclista lusa do WorldTour a impor-se ao sprint no final da prova feminina de elites na Guarda. Aos 26 anos, ‘Tata’ Martins foi a melhor no final dos 102,4 quilómetros com início e final na Guarda, superiorizando-se a Raquel Queirós e Beatriz Roxo, respectivamente segunda e terceira classificadas com as mesmas 02:52.52 horas da vencedora.
Histórica na pista, onde é a mais titulada ciclista portuguesa de sempre e a primeira olímpica, a corredora da CANYON//SRAM somou o seu segundo título de fundo em elites, após o de 2021. "É uma sensação mesmo muito especial. Eu vinha para esta prova com alguma pressão em cima, tendo em conta tudo o que tem sido os últimos meses. Vinha um bocadinho na expectativa de conseguir este título, mas tinha, de facto, muito respeito pelas minhas adversárias, que têm muita qualidade. [...] Cheguei a achar que a minha corrida estava terminada, que já não conseguia ir à camisola [de campeã], mas nunca deixei de acreditar", resumiu 'Tata' Martins.
No ano passado, Maria Martins tinha sido terceira, numa prova ganha por Daniela Campos, que falhou esta edição dos Nacionais de ciclismo de estrada por ter fracturado o olecrânio na semana passada.