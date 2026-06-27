Desporto | 27-06-2026 15:00
Sarau de ginástica Acrobatikdays em Fátima
foto ilustrativa
O pavilhão do Centro de Estudos de Fátima recebe na noite de sábado, 4 de Julho, a décima edição do Sarau Acrobatikdays, organizado pelo Clube Ginástica de Fátima.
O pavilhão do Centro de Estudos de Fátima recebe na noite de sábado, 4 de Julho, a décima edição do Sarau Acrobatikdays, organizado pelo Clube Ginástica de Fátima. A partir das 20h00, o público poderá assistir a inúmeras exibições de GPT, TeamGym e Ginástica Artística, de formação à competição, com alguns campeões distritais e nacionais da modalidade.
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