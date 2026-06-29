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Desporto | 29-06-2026 10:00

Académica de Santarém campeã nacional de ginástica acrobática

Académica de Santarém campeã nacional de ginástica acrobática
FOTO - AAS
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A Associação Académica de Santarém sagrou-se campeã nacional de ginástica acrobática no escalão sénior 1.ª Divisão, através do trio feminino composto por Matilde Rosário, Maria Pitta Soares e Joana Rodrigues.

A Associação Académica de Santarém sagrou-se campeã nacional de ginástica acrobática no escalão sénior 1.ª Divisão, através do trio feminino composto por Matilde Rosário, Maria Pitta Soares e Joana Rodrigues. A competição decorreu em Coimbra, Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia. As ginastas da Académica de Santarém apresentaram-se em competição com elevado nível técnico, segurança e consistência, garantindo o primeiro lugar e o título nacional numa das categorias mais exigentes da ginástica acrobática.

O clube considera que este resultado representa um marco importante para a secção de Ginástica Acrobática, reforçando o seu crescimento no panorama nacional e evidenciando o trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva pelas atletas e pela equipa técnica, liderada pela treinadora Tânia Carepeta.

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