Académica de Santarém campeã nacional de ginástica acrobática

A Associação Académica de Santarém sagrou-se campeã nacional de ginástica acrobática no escalão sénior 1.ª Divisão, através do trio feminino composto por Matilde Rosário, Maria Pitta Soares e Joana Rodrigues.

A Associação Académica de Santarém sagrou-se campeã nacional de ginástica acrobática no escalão sénior 1.ª Divisão, através do trio feminino composto por Matilde Rosário, Maria Pitta Soares e Joana Rodrigues. A competição decorreu em Coimbra, Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia. As ginastas da Académica de Santarém apresentaram-se em competição com elevado nível técnico, segurança e consistência, garantindo o primeiro lugar e o título nacional numa das categorias mais exigentes da ginástica acrobática.

O clube considera que este resultado representa um marco importante para a secção de Ginástica Acrobática, reforçando o seu crescimento no panorama nacional e evidenciando o trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva pelas atletas e pela equipa técnica, liderada pela treinadora Tânia Carepeta.