Associação 20 Km de Almeirim vence Campeonatos de Santarém de Atletismo

Participaram cento de dezoito atletas em representação de 17 clubes, com a vitória colectiva a ir para a Associação 20 Km de Almeirim, tanto em masculinos como em femininos.

O Estádio Municipal de Abrantes recebeu os Campeonatos de Santarém 2026 em atletismo, evento organizado pela Associação de Atletismo de Santarém. A competição ficou marcada pela obtenção de três recordes regionais no escalão de Sub 18, no salto em comprimento masculino, 100m barreiras femininos e nos 200m femininos, que cumprem os mínimos para o Campeonato da Europa desse escalão. No total participaram cento de dezoito atletas em representação de 17 clubes, com a vitória colectiva a ir para a Associação 20 Km de Almeirim, tanto em em masculinos como em femininos.

Individualmente, os campeões de Santarém 2026 foram: Martelo Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Vara Masc. - Frederico Oliveira (A20Km Almeirim); Comprimento Fem. - Inês Saldanha (Tomar Ath); 100 M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); Altura Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); Disco Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 400 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 400 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 100 M Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 1500 M Masc. - Ricardo Saldanha (Tomar Ath); 1500 M Fem. - Ana Catarina Carrelo (Tomar Ath); Dardo Masc. - Santiago Fernandes (CB Abrantes); Peso Masc. - Artur Tarezan (A20Km Almeirim); 4x100 M Masc. - CB Abrantes; 4x100 M Fem. - AS Estriga; 3000 M Obst. Fem - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 5000 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 5000 M Marcha Masc. - Hugo Machado (Tomar Ath); 5000 M Marcha Fem - Juliana Vieira (CN Rio Maior); 5000 M Fem. - Ana Catarina Carrelo (Tomar Ath); 3000 M Obst. Masc. - André Braz (Tomar Ath); Vara Fem. - Beatriz Marques (Tomar Ath); Dardo Fem. - Ana Carolina Santos (A20Km Almeirim); 110 M Barr. Masc. - Guilherme Gomes (CP Alcanena); 100 M Barr Sub 18 Fem extra - Laura Agostinho (AS Estriga); 200 M Masc. Martim Félix (Tomar Ath); Triplo Masc. - Guilherme Gomes (CP Alcanena); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 200 M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 400 M Barr. Masc. - Xavier Casal (CP Alcanena); Martelo Masc. - Tiago Leitão (CB Abrantes); Triplo Fem. - Lara Saraiva (CLAC); 400 M Barr. Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Gabriel Ligeiro (A20Km Almeirim); Disco Masc. - Leonardo Modesto (CP Alcanena); 800 M Masc. - Ricardo Saldanha (Tomar Ath); 800 M Fem. - Ana Catarina Carrelo (Tomar Ath); 100 M Barr. Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 4x400 M Masc. - Tomar Ath; 4x400 M Fem. - AEA Cartaxo.