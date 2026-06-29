Moçarriense é campeão da 2ª divisão distrital de Santarém

O Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense sagrou-se campeão distrital da 2ª divisão em futebol sénior, juntando esse título à Supertaça distrital que tinha conquistado recentemente. O clube da Moçarria, concelho de Santarém, regressa assim à 1ª divisão distrital na próxima época, sendo acompanhado na promoção pelo Vasco da Gama, da freguesia de Fátima, e do Ouriquense, de Vila Chã de Ourique, segundo e terceiro classificados, respectivamente.

“Em nome do Executivo da Junta de Freguesia da Moçarria, endereçamos os nossos mais sinceros parabéns ao CCRD Moçarriense pela conquista do título de Campeão Distrital da 2.ª Divisão. Este triunfo pertence a todos. Aos jogadores, que dentro das quatro linhas deram tudo pela camisola. À equipa técnica, pelo trabalho, dedicação e espírito de liderança. Ao staff, que muitas vezes nos bastidores foi essencial para que nada faltasse. Aos dirigentes, que nunca deixaram de acreditar neste projeto. Aos sócios, adeptos e voluntários, que acompanharam a equipa em todos os momentos, tornando cada jogo numa verdadeira demonstração de união e paixão pelo nosso clube”, partilhou a Junta de Freguesia da Moçarria nas redes sociais.