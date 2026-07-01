Equipa de futsal da Casa do Benfica da Golegã luta pelo regresso aos nacionais

Depois de uma época cheia de conquistas, trabalho árduo e um percurso quase imaculado, a equipa sénior de futsal da Casa do Benfica da Golegã está a poucos passos de concretizar o principal objectivo da época, o regresso aos campeonatos nacionais. O clube já garantiu o título distrital e a equipa encontra-se a disputar a Taça Nacional de acesso à III Divisão, onde soma actualmente 7 pontos em quatro jogos e continua na luta pela promoção.

Entre jogadores, equipa técnica, direcção e adeptos, o sentimento é comum: o trabalho ainda não terminou, mas o caminho percorrido até aqui já é motivo de orgulho. A formação da Golegã conquistou todos os troféus que disputou ao longo da temporada distrital e enfrenta o desafio decisivo da subida de divisão. Apesar dos resultados alcançados, tanto o capitão António Mendes como o treinador João Alcobia recusam falar em missão cumprida antes da confirmação do regresso aos nacionais.

“Se a época acabasse agora e não subíssemos de divisão, sentiríamos que faltava cumprir o principal objectivo”, afirma António Mendes, de 30 anos, natural de Lisboa, que representa o clube há vários anos, assumindo a braçadeira de capitão com orgulho. Para o jogador, a conquista do campeonato distrital foi, até ao momento, o ponto mais marcante da época, por representar o culminar de meses de trabalho e por abrir a porta à tão desejada subida.

O treinador João Alcobia, de 34 anos e natural de Ferreira do Zêzere, faz uma análise semelhante. “Conquistámos tudo até agora, mas ainda falta o mais importante”, afirma. No terceiro ano ao comando da equipa de futsal da Casa do Benfica da Golegã, recorda que a descida de divisão na época passada acabou por servir de motivação para o grupo se unir ainda mais. “Essa descida marcou-nos muito e fez-nos perceber que tínhamos de trabalhar ainda mais para voltar a colocar a equipa onde ela merece estar”, afirma.

União, compromisso e foco

Ambos destacam como características que definem este grupo de trabalho a união, o trabalho, a organização e o foco. António Mendes destaca a forte ligação existente entre a direcção, equipa técnica e jogadores. “Há um alinhamento muito grande entre todos. A direcção faz um esforço enorme para nos dar as melhores condições e isso reflecte-se no compromisso do grupo”, sublinha.

João Alcobia considera que o segredo passa sobretudo pela organização e pela capacidade de criar um ambiente de exigência positiva. “Os jogadores trabalham o dia inteiro, deixam as suas famílias para vir treinar e fazem-no com enorme dedicação. Não vêm apenas cumprir calendário. Vêm para trabalhar e melhorar”, explica. O técnico confessa que, quando chegou ao clube, tinha algumas dúvidas sobre o nível de compromisso que encontraria num contexto amador. Rapidamente percebeu que a realidade era diferente. “Trabalham como profissionais. São focados, atentos e querem aprender. Isso faz toda a diferença”, afirma.

Formação dá esperança para o futuro

Um dos aspectos que mais entusiasma a estrutura do clube é o crescimento da formação. Actualmente, a secção de futsal de formação conta com 97 atletas, distribuídos por vários atletas dos escalões, dos petizes aos juvenis, uma aposta clara na continuidade do projecto. De acordo com César Vieira, um dos responsáveis pela formação, nos últimos anos, a procura tem aumentado e o clube já consegue atrair atletas de concelhos vizinhos, como Torres Novas e Entroncamento. “Começamos a ter cada vez mais influência no distrito”, refere, destacando ainda o facto de alguns jovens formados no clube terem dado o salto para academias de referência nacional, como Benfica e Sporting.

César Vieira sublinha que a preocupação do clube vai muito além dos resultados desportivos. “Somos como uma família e tentamos integrar toda a gente da melhor maneira possível”, afirma. O impacto do trabalho desenvolvido já começa a reflectir-se na equipa principal. Esta época, vários atletas da formação tiveram oportunidade de competir pelos seniores, seguindo o percurso de outros jogadores que fizeram toda a sua evolução no clube e hoje integram a equipa principal.

A mensagem deixada aos mais novos é simples: manter o foco. Num contexto em que as distracções são cada vez maiores, tanto treinador como capitão acreditam que a dedicação continua a ser o principal factor para alcançar o sucesso desportivo. O capitão acredita que o trabalho desenvolvido nos escalões de formação poderá permitir ao clube alcançar voos ainda mais altos nos próximos anos. “Há uma aposta muito forte na formação e isso vai reflectir-se no futuro da equipa principal”, considera.

Também João Alcobia destaca a importância dos jovens atletas. “Não vêm treinar connosco apenas para ajudar. Estão cá porque têm qualidade. Alguns já estão muito próximos do nível exigido nos seniores”, explica.