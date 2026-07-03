Volta a Portugal Feminina complicou trânsito a milhares de condutores em Vila Franca de Xira

Na Estrada Nacional 10, já de si bastante congestionada a quase todas as horas do dia, o corte total e os desvios implementados geraram fortes queixas de quem estava ao volante preso durante longos períodos de tempo, incluindo passageiros em autocarros. Muitos condutores criticaram o facto da prova se realizar num dia de semana enquanto muita gente precisa de trabalhar e de se deslocar.

Milhares de condutores enfrentaram no dia 1 de Julho longos congestionamentos e condicionamentos de trânsito em várias zonas do concelho de Vila Franca de Xira devido à realização da chegada da primeira etapa da 6.ª Volta a Portugal Feminina em Bicicleta, que estava instalada na Póvoa de Santa Iria.

Camiões parados, autocarros com passageiros a desesperar, condutores parados durante longos minutos com filas que se estendiam durante quilómetros. Foi este o cenário dos cortes de trânsito e nos desvios implementados para garantir a segurança da prova. Apesar dos constrangimentos o município destacou o sucesso da organização e o impacto positivo da competição, que voltou a colocar o concelho no mapa dos grandes eventos desportivos nacionais.

No plano desportivo, a belga Emma Siegers, da AG Insurance Soudal Devo Team, venceu a etapa inaugural, percorrendo os 94,4 quilómetros entre a Amadora e a Póvoa de Santa Iria em 2h50m52s. A ciclista de 21 anos conquistou igualmente a primeira camisola amarela da edição deste ano. A espanhola Maite Urteaga, do Grupo Eulen-Amenabar Team, terminou na segunda posição, a 17 segundos da vencedora, enquanto Annelies Nijssen, da Lotto Intermarché Ladies, fechou o pódio, a 24 segundos. Entre as portuguesas, Raquel Queirós, da Atum General/Tavira/Madre Fruta, foi a atleta nacional mais bem posicionada.