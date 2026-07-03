Desporto | 03-07-2026 15:00
Zona Alta com pódios nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística
FOTOS UDRZA
A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA), de Torres Novas, participou com 17 atletas de todos os escalões nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Masculina e Feminina da Divisão Base.
A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA), de Torres Novas, participou com 17 atletas de todos os escalões nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Masculina e Feminina da Divisão Base que se realizaram na Maia a 27 e 28 de Junho. A equipa juvenil masculina alcançou o terceiro lugar com os ginastas Rafael Jorge, Miguel Calado e Afonso Santana. A nível individual, o destaque foi para a ginasta Laura Moita, no escalão de iniciadas, que se sagrou vice-campeã nacional de solo e ficou em 3º lugar na trave, num universo de mais de 110 ginastas.
A Secção de Ginástica da UDRZA continua a trabalhar na preparação do seu sarau de encerramento de época, a realizar no dia 4 de Julho.
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