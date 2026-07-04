Desporto | 04-07-2026 21:00
Pedrógão Triatlo vence no Nacional Jovem de Triatlo
FOTO DR
Foi a quarta vitória colectiva do Pedrógão Triatlo na actual edição do Nacional Jovem de triatlo, que lhe permite manter a liderança da classificação colectiva.
O Pedrógão Triatlo voltou a estar em grande nível no Campeonato Nacional Jovem de Triatlo ao conquistar a vitória colectiva na 7.ª etapa da competição, disputada em Soure, na prova de Triatlo de Estafetas. O clube do concelho de Torres Novas esteve representado por um total de 14 equipas, compostas por três atletas cada.
Foi a quarta vitória colectiva do Pedrógão Triatlo na actual edição do Nacional Jovem de triatlo, que lhe permite manter a liderança da classificação colectiva quando faltam apenas duas etapas para o final da competição.
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