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Desporto | 04-07-2026 21:00

Pedrógão Triatlo vence no Nacional Jovem de Triatlo

Pedrógão Triatlo vence no Nacional Jovem de Triatlo
FOTO DR
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Foi a quarta vitória colectiva do Pedrógão Triatlo na actual edição do Nacional Jovem de triatlo, que lhe permite manter a liderança da classificação colectiva.

O Pedrógão Triatlo voltou a estar em grande nível no Campeonato Nacional Jovem de Triatlo ao conquistar a vitória colectiva na 7.ª etapa da competição, disputada em Soure, na prova de Triatlo de Estafetas. O clube do concelho de Torres Novas esteve representado por um total de 14 equipas, compostas por três atletas cada.
Foi a quarta vitória colectiva do Pedrógão Triatlo na actual edição do Nacional Jovem de triatlo, que lhe permite manter a liderança da classificação colectiva quando faltam apenas duas etapas para o final da competição.

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