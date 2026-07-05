Desporto | 05-07-2026 18:00
Diana Gil é vice-campeã nacional de salto pelo segundo ano consecutivo
Atleta do Clube Náutico de Abrantes conquista o título de vice-campeã nacional em Salto, voltando a destacar o emblema de Abrantes nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Base
A ginasta Diana Rainho Gil, do Clube Náutico de Abrantes, sagrou-se vice-campeã nacional em Salto, pelo segundo ano consecutivo, nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Base, realizados na Maia.
A atleta alcançou o resultado no escalão de seniores, o mais competitivo da prova. O Clube Náutico de Abrantes terminou ainda no 10.º lugar nacional por equipas e esteve representado nos escalões de juniores e iniciadas, confirmando a sua presença entre os clubes de referência da modalidade.
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