Clube de Ginástica de Torres Novas com bons resultados na Maia
O CGTN foi o emblema que inscreveu mais ginastas femininas no Memorial Guilherme Gonçalves - Campeonato Nacional de Infantis de Benjamins de Ginástica Artística Feminina e Masculina.
O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) competiu no Memorial Guilherme Gonçalves - Campeonato Nacional de Infantis de Benjamins de Ginástica Artística Feminina e Masculina, realizado no Complexo Desportivo da Maia. Refira-se que o CGTN foi o emblema que inscreveu mais ginastas femininas na prova. O clube preparou muito bem essa competição, tendo organizado dias antes, no Ginásio Municipal de Torres Novas, o Torneio Torrejano que contou com 90 ginastas do CGTN do escalão de benjamins e infantis. Nos escalões de benjamins femininos e masculinos, o CGTN alcançou o 3º lugar por equipas.
O CGTN, que é o segundo clube com mais atletas inscritos na Associação de Ginástica de Santarém, só atrás do Ginásio Clube de Tomar, diz que o número de ginastas que pertencem à sua escola de ginástica e os resultados alcançados nesta época, enchem de orgulho e vontade de fazer mais e melhor. “Só graças ao apoio da AGS, do Município de Torres Novas e dos familiares dos nossos ginastas é que conseguimos atingir os objectivos a que nos propomos”, diz o clube.