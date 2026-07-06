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Desporto | 06-07-2026 10:00

Gustavo Froes vice-campeão nacional de halterofilismo na categoria masters

Gustavo Froes vice-campeão nacional de halterofilismo na categoria masters
FOTO DR
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O halterofilista residente em Alpiarça participou no Campeonato Nacional de Halterofilismo na categoria Masters M40 - 110kg. Gustavo Froes padece de esclerose múltipla e o diagnóstico impeliu-o a praticar desporto.

O halterofilista Gustavo Froes, residente em Alpiarça, participou no Campeonato Nacional de Halterofilismo na categoria Masters M40 - 110kg, tendo ficado em segundo lugar com um arranco de 62kg e arremesso de 60kg, fazendo um total de 122kg. O atleta do Cartaxo competiu em representação do Barbell Club.
Gustavo Froes padece de esclerose múltipla há cerca de quinze anos e o diagnóstico impeliu-o a praticar desporto. O halterofilismo, uma modalidade que exige grande esforço físico e aparentemente incompatível com a doença, como lhe tinha sido dito por um médico, revelou-se a razão do seu bem-estar físico e psicológico, como explicou a O MIRANTE em Maio de 2025, a propósito do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, celebrado anualmente a 30 de Maio.

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