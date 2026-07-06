Nadadores da Viver Santarém em bom plano no Torneio Cidade de Almeirim

A equipa de natação da Viver Santarém participou no XVIII Torneio de Natação "Cidade de Almeirim", tendo alcançado o segundo lugar da classificação colectiva.

A equipa de natação da Viver Santarém participou no XVIII Torneio de Natação "Cidade de Almeirim", tendo alcançado o segundo lugar da classificação colectiva numa competição que juntou 145 atletas em representação de 11 clubes.

Orientada pelo treinador Rúben Linhares e acompanhada pelo delegado Filipe Torres, a nossa equipa foi composta pelos nadadores Benedita Lagarinhos, Amélia Torres, Eduarda Parente, Madalena Salgado, Carolina Fidalgo, Maria Leonor, Clara Garcia, Leonor Pronto, Guilherme Conceição, Martim Bernardo, Francisco Dias, Manuel Torres, Gustavo Tainha e Rodrigo Pena. Durante a prova, os jovens atletas da Viver santarém conseguiram ainda 14 novos recordes pessoais.