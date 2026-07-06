Teqball dos “Caixeiros” conquista dois pódios no Mónaco

A secção de Teqball do GFEC “Caixeiros” de Santarém voltou a estar em destaque no Circuito Mundial da FITEQ, na Challenger Teqball League, disputada no Mónaco. O principal destaque da participação do GFEC “Caixeiros” foi Amélie Julian, ao conquistar duas medalhas de bronze: em Women’s Doubles, ao lado da polaca Alicja Bartnicka, e em Mixed Doubles, em parceria com o húngaro Balázs Katz.

Os “Caixeiros” apresentaram-se no Mónaco com uma comitiva composta por Amélie Julian, Carolina Clemente, Rui Leitão, Frederik Mondrup, Oleg Usychenko e Dima Shevchuk, representando França, Portugal, Dinamarca e Ucrânia. A equipa partiu para esta etapa do Circuito Mundial com o objectivo de conquistar entre dois e três pódios.