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Desporto | 06-07-2026 07:00

Teqball dos “Caixeiros” conquista dois pódios no Mónaco

Teqball dos “Caixeiros” conquista dois pódios no Mónaco
FOTO - Teqball Caixeiros
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A secção de Teqball do GFEC “Caixeiros” de Santarém voltou a estar em destaque no Circuito Mundial da FITEQ, na Challenger Teqball League, disputada no Mónaco.

A secção de Teqball do GFEC “Caixeiros” de Santarém voltou a estar em destaque no Circuito Mundial da FITEQ, na Challenger Teqball League, disputada no Mónaco. O principal destaque da participação do GFEC “Caixeiros” foi Amélie Julian, ao conquistar duas medalhas de bronze: em Women’s Doubles, ao lado da polaca Alicja Bartnicka, e em Mixed Doubles, em parceria com o húngaro Balázs Katz.
Os “Caixeiros” apresentaram-se no Mónaco com uma comitiva composta por Amélie Julian, Carolina Clemente, Rui Leitão, Frederik Mondrup, Oleg Usychenko e Dima Shevchuk, representando França, Portugal, Dinamarca e Ucrânia. A equipa partiu para esta etapa do Circuito Mundial com o objectivo de conquistar entre dois e três pódios.

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