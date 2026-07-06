Vem do Dubai o novo director desportivo para o futebol da União de Santarém
Nuno Samarra acrescenta experiência internacional na gestão desportiva e no desenvolvimento de projectos de futebol, reforçando a estrutura da UDS numa fase de crescimento e ambição, diz o clube liderado por Pedro Patrício.
Nuno Samarra foi apresentado como novo director desportivo da União Desportiva de Santarém. Proveniente do Alliance Football Club, no Dubai, onde desempenhava funções de Chief Operating Officer (COO) e director técnico, Nuno Samarra acrescenta experiência internacional na gestão desportiva e no desenvolvimento de projectos de futebol, reforçando a estrutura da UDS numa fase de crescimento e ambição, diz o clube liderado por Pedro Patrício.
“É um orgulho integrar a União Desportiva de Santarém. Encontrei um clube com enorme potencial e muita ambição. Venho para trabalhar diariamente e ajudar a construir uma equipa cada vez mais forte e competitiva”, disse o novo director técnico, citado nas redes sociais do clube.
Pedro Patrício está convicto de que a experiência e competência de Nuno Samarra serão fundamentais para reforçar a estrutura do clube, cuja equipa sénior de futebol vai disputar mais uma vez a Liga 3. Em conjunto com os vice-presidentes Hugo Ribeiro e Luís Filipe Carvalho, Nuno samarra fará a gestão operacional da equipa sénior, numa lógica de maior profissionalização e crescimento do clube.
A União de Santarém agradece ainda a Mário Amoroso toda a dedicação e profissionalismo demonstrados durante o período em que desempenhou funções no clube, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.