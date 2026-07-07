Laura Agostinho põe Abrantes no topo do atletismo nacional
Atleta de Abrantes voltou a bater o recorde regional nos 200 metros, subiu ao primeiro lugar do ranking nacional Sub-18 e foi campeã nacional em duas disciplinas.
Laura Agostinho, atleta abrantina da Academia Susana Estriga, sagrou-se campeã nacional Sub-18 nos 200 metros e nos 100 metros barreiras, nos Campeonatos Nacionais realizados em Beja, e reforçou o estatuto de uma das grandes esperanças do atletismo português. Nos 200 metros, Laura correu em 24,47 segundos, marca que lhe deu o título nacional, novo recorde regional Sub-18 e Sub-20 e a subida ao primeiro lugar do ranking nacional. A jovem velocista voltou ainda a conquistar o ouro nos 100 metros barreiras, prova em que confirmou a sua qualidade mesmo num dia em que a final não correu de forma perfeita. A Federação Portuguesa de Atletismo atribui-lhe o triunfo com 13,85 segundos, depois de já ter demonstrado nas eliminatórias que podia ir ainda mais longe.
Estes resultados colocam Laura Agostinho na rota do Campeonato Europeu Sub-18, que se realiza entre 16 e 19 de Julho, em Rieti, Itália. A chamada à selecção nacional, perante as marcas alcançadas, deixou de ser uma ambição distante para passar a ser uma consequência natural do que tem feito nas pistas.