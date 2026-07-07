Tiago Botequilha mostra que Abrantes também sabe voar
Atleta do Clube Náutico de Abrantes sagrou-se bicampeão nacional de Salto em Juvenis. O feito confirma o valor da ginástica artística no distrito de Santarém, uma modalidade que continua a dar títulos mas raramente recebe o palco que merece.
Tiago Botequilha, atleta do Clube Náutico de Abrantes, voltou a colocar o nome de Abrantes no mapa nacional da ginástica artística ao sagrar-se campeão nacional de Salto no escalão de Juvenis. Aos 15 anos, o ginasta repetiu o feito alcançado em 2025 e conquistou o bicampeonato nacional. O Campeonato Nacional Base de Ginástica Artística decorreu no Complexo Gimnodesportivo da Maia, nos dias 27 e 28 de Junho, e confirmou a força de clubes do distrito de Santarém. Tiago Botequilha não se ficou pelo título no Salto: foi ainda segundo classificado nas Paralelas e terceiro na Barra Fixa, resultados que ajudaram a equipa de Juvenis do Clube Náutico de Abrantes a alcançar o segundo lugar nacional por equipas.
O Clube Náutico de Abrantes, com atletas treinados por Ana Rainho Gil e Nuno Gil, somou vários resultados de destaque. Miguel Pereira foi vice-campeão nacional de Salto em Seniores, João Batista terminou em terceiro na mesma especialidade, Dinis Costa foi terceiro em Salto no escalão de Iniciados e Diana Rainha Gil repetiu o resultado do ano anterior, sagrando-se vice-campeã nacional de Salto em Seniores femininos. Também os Juniores e Seniores masculinos do CNA chegaram ao terceiro lugar nacional por equipas.
Torres Novas também esteve representada ao mais alto nível pela União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, que viu Laura Moita conquistar o segundo lugar nacional em Solo e o terceiro na Trave, no escalão de Iniciadas. A UDRZA alcançou ainda o terceiro lugar nacional por equipas em Juvenis, atrás do Porto e do Clube Náutico de Abrantes.