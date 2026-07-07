União de Santarém anunciou equipa técnica liderada por Gonçalo Carvalho

A União de Santarém anunciou a composição da equipa técnica que vai orientar a equipa de futebol sénior que vai disputar a Liga 3 na próxima época. Gonçalo Carvalho sucede a Carlos Fernandes como treinador principal, tendo como adjuntos Pedro Natas e João Mateus. O preparador físico é David Martins, o treinador de guarda-redes é Francisco Mendonça e Pedro Almeida terá as funções de analista.