Desporto | 07-07-2026 18:21
União de Santarém anunciou equipa técnica liderada por Gonçalo Carvalho
FOTO Facebook União de Santarém
Gonçalo Carvalho sucede a Carlos Fernandes como treinador principal, tendo como adjuntos Pedro Natas e João Mateus.
A União de Santarém anunciou a composição da equipa técnica que vai orientar a equipa de futebol sénior que vai disputar a Liga 3 na próxima época. Gonçalo Carvalho sucede a Carlos Fernandes como treinador principal, tendo como adjuntos Pedro Natas e João Mateus. O preparador físico é David Martins, o treinador de guarda-redes é Francisco Mendonça e Pedro Almeida terá as funções de analista.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Vale Tejo
01-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região