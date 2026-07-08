Mau tempo atrasou obras da Academia de Futebol de Santarém e do Pavilhão de Pernes

A Câmara de Santarém aprovou a prorrogação do prazo da empreitada de construção da Academia de Futebol de Santarém em mais 181 dias, estando agora a conclusão dos trabalhos prevista até 31 de Dezembro deste ano. A empreitada foi consignada no dia 16 de Junho de 2025 e o prazo de construção começou a contar a 24 de Junho do ano passado, com conclusão prevista para 19 de Maio de 2026. Entretanto, no âmbito da aprovação dos trabalhos complementares, foi dado o prazo suplementar de 45 dias, que terminaria em 3 de Julho de 2026. Mas também esse prazo não foi cumprido.

Para justificar o atraso foram apontadas várias razões, desde as condições meteorológicas adversas do último Inverno, marcado por precipitação anómala, passando pela necessidade de acompanhamento arqueológico e da realização de trabalhos imprevistos. A prorrogação do prazo da empreitada, pedida pelo empreiteiro, obrigará ainda a uma revisão do preço da obra, que deverá ir para aprovação em próxima reunião de câmara.

Recorde-se que a Câmara de Santarém lançou, no dia 16 de Junho de 2025, a primeira pedra da futura Academia de Futebol, um projecto com um orçamento inicial de cerca de 4,3 milhões de euros que integra a primeira fase da Cidade Desportiva do concelho, em terrenos junto ao complexo aquático municipal.

O projecto da Cidade Desportiva será desenvolvido em três fases, com um horizonte de execução de sete a oito anos. A primeira fase inclui a construção de três campos: um de futebol de sete, outro de nove e um de onze, além de infraestruturas de apoio, como balneários, salas de conferência e bancadas. Os equipamentos estão destinados à formação de atletas e à realização de eventos nacionais e internacionais e resultam de uma parceria com a Associação de Futebol de Santarém e a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol apoia o projecto com 600 mil euros e o restante montante é garantido pelo município através de crédito bancário.

Pavilhão de Pernes com prazo estendido até Janeiro

Foi também aprovada uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada de construção do Complexo Desportivo da Escola E.B. 2,3 D. Manuel I, em Pernes, por um período de 171 dias, com a nova data de conclusão da empreitada a ser fixada em 25 de Janeiro de 2027. A prorrogação foi concedida sem quaisquer encargos adicionais para o município, não havendo lugar a reposição do equilíbrio financeiro do contrato, indemnizações ou compensações financeiras.

A decisão teve em conta os constrangimentos verificados durante a execução da empreitada, nomeadamente a ocorrência de períodos de precipitação intensa e condições meteorológicas adversas com impacto na execução dos trabalhos; e a necessidade de compatibilização de determinadas intervenções com o calendário e funcionamento do estabelecimento escolar adjacente.

A construção do pavilhão de Pernes, obra há muito ambicionada, foi adjudicada por 2.699.188 euros, com um prazo estimado de execução de 485 dias, cuja previsão inicial terminava a 7 de Agosto de 2026.