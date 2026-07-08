Pedro Vital assume comando técnico do Rugby Clube de Santarém

O Rugby Clube de Santarém apresentou oficialmente Pedro Vital como novo treinador principal da equipa sénior para a época 2026/27, reforçando a sua ambição de consolidar a presença do clube na Divisão de Honra, o principal escalão do rugby nacional, referiu o clube em comunicado.

Licenciado em Educação Física, professor universitário, personal trainer e treinador de rugby, Pedro Vital chega ao Rugby Clube de Santarém com um percurso reconhecido na modalidade, tanto ao nível da formação como do desenvolvimento de atletas e equipas competitivas. Na época passada orientou a equipa Challenge da Agronomia, alcançando a final do campeonato.

Nuno Serra, presidente do Rugby Clube de Santarém, considera que esta contratação representa um passo importante na afirmação do projecto desportivo do clube. “Acreditamos que o Pedro Vital é a pessoa certa para liderar esta equipa nesta nova etapa. Conhecemos o seu percurso, a sua competência técnica e a sua capacidade de desenvolver jogadores e equipas competitivas. Tem a experiência, a personalidade e os valores que procurávamos para dar continuidade ao crescimento do Rugby Clube de Santarém e consolidar o nosso lugar na Divisão de Honra. Estamos muito satisfeitos por contar com ele neste projecto”, declara o dirigente.

Pedro Vital assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado e contribuir para a evolução da equipa. “É com enorme entusiasmo que abraço este desafio. O Rugby Clube de Santarém tem uma identidade muito própria, uma história relevante e um grupo de jogadores com enorme potencial. Estou aqui para ajudar os atletas a evoluírem, individual e colectivamente, e para contribuir para que o clube continue na senda das vitórias e da afirmação na Divisão de Honra. O nosso objectivo passa por sermos competitivos em todos os jogos e honrar a camisola que representamos”, afirma o técnico.

Após assegurar a manutenção entre a elite do rugby português, o Rugby Clube de Santarém encara a nova época com a ambição de consolidar a sua posição na Divisão de Honra e continuar a crescer competitivamente. A preparação da nova época arranca nas próximas semanas, com o clube a trabalhar na definição do plantel e da estrutura técnica que acompanhará Pedro Vital neste novo ciclo.