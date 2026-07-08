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Desporto | 08-07-2026

Sarau Acrobatikdays encheu pavilhão de Fátima

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O Clube de Ginástica de Fátima mostrou à comunidade o trabalho que tem realizado na modalidade pelas classes de formação e de competição.

O pavilhão do Centro de Estudos de Fátima encheu para a décima edição do Sarau Acrobatikdays, em que o Clube de Ginástica de Fátima mostrou à comunidade o trabalho que tem realizado na modalidade pelas classes de formação e de competição. Os quatro campeões nacionais do clube em 2026, Francisca Marto, Victoria Shiychuc, Laura Jesus e Duarte Oliveira, foram distinguidos no início do evento pelo vereador da Câmara de Ourém, Humberto Antunes, que realçou o trabalho de referência do clube na região. Foi também distinguida a ginasta Eva Jesus, convocada recentemente para representar Portugal nos Campeonatos da Europa, na Finlândia, num evento em que participaram também autarcas da freguesia, dirigentes da Associação de Ginástica de Santarém e do clube organizador.
O diretor técnico, Sérgio Maurício, que coordena o clube nos últimos treze anos, mostrou- se esperançoso no futuro da modalidade na região, contando para isso com o imprescindível apoio da Associação de Ginástica de Santarém, Câmara de Ourém e Junta de Freguesia de Fátima, deixando ainda um agradecimento especial aos pais dos ginastas, os grandes patrocinadores da actividade, e a toda a equipa técnica.

FOTOS - Acrobatikdays

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