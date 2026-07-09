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Desporto | 09-07-2026 07:00

Jovens karatecas de Almeirim e Santarém representaram Portugal na Croácia

Atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal em Poreč, na Croácia, no WKF Youth Training Camp. Foto DR
Atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal em Poreč, na Croácia, no WKF Youth Training Camp. Foto DR
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Seis atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal numa das mais importantes competições internacionais de formação da modalidade na Croácia.

Seis jovens atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal em Poreč, na Croácia, no WKF Youth Training Camp e em duas das mais prestigiadas competições internacionais de formação da modalidade, promovidas pela World Karate Federation (WKF).
Carlota Baptista e Duarte Jordão fizeram a sua estreia em provas internacionais na WKF Youth Cup U12. Carlota conquistou o 5.º lugar e Duarte terminou entre os oito melhores da sua categoria. Leon Baião e Madalena Santos competiram na WKF Youth League e João Matias Pedro e Inês Simões participaram no estágio internacional, acompanhados pelos treinadores Paulo Sérgio Jordão e Elisabete Dias.

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