Desporto | 09-07-2026 07:00
Jovens karatecas de Almeirim e Santarém representaram Portugal na Croácia
Atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal em Poreč, na Croácia, no WKF Youth Training Camp. Foto DR
Seis atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal numa das mais importantes competições internacionais de formação da modalidade na Croácia.
Seis jovens atletas dos Centros de Karate Amicale de Almeirim e Santarém representaram Portugal em Poreč, na Croácia, no WKF Youth Training Camp e em duas das mais prestigiadas competições internacionais de formação da modalidade, promovidas pela World Karate Federation (WKF).
Carlota Baptista e Duarte Jordão fizeram a sua estreia em provas internacionais na WKF Youth Cup U12. Carlota conquistou o 5.º lugar e Duarte terminou entre os oito melhores da sua categoria. Leon Baião e Madalena Santos competiram na WKF Youth League e João Matias Pedro e Inês Simões participaram no estágio internacional, acompanhados pelos treinadores Paulo Sérgio Jordão e Elisabete Dias.
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