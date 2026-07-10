Trampolins reinam em Santarém até este sábado

A Scalabis Cup decorre até este sábado, 11 de Julho, em Santarém, numa competição dedicada à ginástica de trampolins, mini trampolins e tumbling envolvendo centenas de atletas de várias nacionalidades.

As actividades decorrem no pavilhão gimnodesportivo e na nave desportiva municipais. A organização é do Gimno Clube de Santarém.