Desporto | 10-07-2026 23:10
Trampolins reinam em Santarém até este sábado
Scalabis Cup é uma festa da ginástica de trampolins
A Scalabis Cup decorre até este sábado, 11 de Julho, em Santarém, numa competição dedicada à ginástica de trampolins, mini trampolins e tumbling envolvendo centenas de atletas de várias nacionalidades.
As actividades decorrem no pavilhão gimnodesportivo e na nave desportiva municipais. A organização é do Gimno Clube de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Vale Tejo
08-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região