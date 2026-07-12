Escola de Ciclismo “Os Águias” vence o Nacional de Escolas pelo quarto ano seguido
Equipa de Alpiarça somou o quarto triunfo consecutivo na principal competição nacional de formação.
A Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça venceu, pelo quarto ano consecutivo, o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, a mais importante prova do calendário nacional de formação da modalidade. A competição, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, decorreu nos dias 4 e 5 de Julho, em Almeirim, no Jardim Zona Norte.
O clube destacou que o resultado é o culminar do trabalho desenvolvido por atletas, treinadores e restante estrutura ao longo da época, sublinhando que a equipa “não tenciona parar por aqui”. No escalão de infantis, Margarida Caniço e Gabriel Maia conquistaram o primeiro lugar, e Carminho Gaudêncio o segundo. No escalão de iniciados, Matilde Alves alcançou o terceiro lugar e Gabriel Fidalgo o quarto.