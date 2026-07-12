Obras no campo de rugby de Santarém custam mais 311 mil euros e só acabam para o ano

A empreitada de reformulação urbanística do Campo de Rugby, edifícios de apoio e zonas circundantes, localizados na área da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém, vai custar mais 311 mil euros do que o previsto, devido à necessidade de execução de trabalhos complementares não previstos no caderno de encargos. A proposta foi aprovada em recente reunião do executivo camarário.

O valor dos trabalhos complementares corresponde a um total de 15,77% do preço contratual inicial, de 1.972.642€. Segundo a documentação que fundamentou a proposta, o empreiteiro reclamou erros e omissões no prazo legal estipulado, tendo-se considerado que a responsabilidade pelos pagamentos dos trabalhos complementares identificados é da total responsabilidade do dono da obra, a Câmara de Santarém. Isto porque durante a obra foram detectadas diversas situações relativas a trabalhos não previstos no contrato considerados necessários para a conclusão da empreitada.

Essa situação obrigou mesmo à suspensão da empreitada entre 22 de Dezembro de 2025 a 9 de Junho de 2026, o que levou a uma prorrogação automática do prazo em que esteve suspensa, a que foi adicionado o prazo de 120 dias decorrente dos trabalhos complementares. O prazo para conclusão dos trabalhos passou para 25 de Março de 2027.

No âmbito da mesma empreitada, foi também elaborado um auto de trabalhos a menos, de trabalhos que não são para executar, por substituição das correcções nos trabalhos complementares, no valor de 36.284€. O campo da antiga EPC é utilizado pelo Rugby Clube de Santarém, que teve de jogar na última época no campo do CNEMA, adaptado para o efeito.