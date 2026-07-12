Desporto | 12-07-2026 12:00
Sarau de ginástica da Zona Alta com mais de 140 jovens em actividade
FOTO UDRZA
A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta realizou o seu 43º Sarau de Ginástica em Torres Novas, numa iniciativa presenciada por muito público.
A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA) realizou o seu 43º Sarau de Ginástica em Torres Novas, numa iniciativa presenciada por muito público. Este ano o tema foi o Cinema, e o espectáculo, com muita luz, som, cor e movimento, inspirou-se numa noite de Óscares, com passadeiras vermelhas à entrada, e o chão repleto de estrelas, identificando cada classe, e o nome de todos os ginastas da secção. No total, foram, mais de 140 ginastas que se apresentaram nesse dia.
A organização, da responsabilidade da Secção de Ginástica da UDRZA, fez questão de sublinhar o apoio constante do Município de Torres Novas e dos muitos patrocinadores do comércio local e não só.
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