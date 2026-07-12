União Atlético Povoense conquista pódio nacional e título regional

A secção de atletismo do União Atlético Povoense, da Póvoa de Santa Iria, esteve em destaque nas competições realizadas no passado fim de semana alcançando bons resultados a nível nacional e regional. Nos Campeonatos Nacionais de Sub-18, disputados em Beja, a 4 de Julho, o atleta Pedro Carmona conquistou o 3.º lugar na prova de 5.000 metros Marcha. Além da medalha de bronze, o atleta estabeleceu um novo recorde pessoal, melhorando a sua anterior marca de 24:00.22 para 23:13.96, confirmando a sua evolução e excelente momento de forma.

Também em destaque estiveram as atletas do União Atlético Povoense nos Campeonatos Regionais de Seniores, realizados na Pista Professor Moniz Pereira, onde a equipa feminina venceu a prova de estafeta 4x400 metros, sagrando-se Campeã Regional. Segundo o clube, estes resultados reflectem o trabalho, dedicação e empenho dos atletas e da equipa técnica, reforçando o prestígio do Povoense no panorama do atletismo nacional e regional.