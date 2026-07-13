Gala do Desporto de Benavente avança com regras para distinguir atletas e clubes

O projecto de Regulamento da Gala do Desporto do Município de Benavente está em consulta pública durante 30 dias úteis, contados a partir da publicação do aviso e do respectivo anexo no Diário da República e no sítio da Internet da autarquia.

O documento foi aprovado pela Câmara Municipal de Benavente, em reunião ordinária realizada no dia 6 de Julho, e define as regras de organização da gala, os critérios de avaliação, as categorias a concurso e os procedimentos para a atribuição dos prémios.

A Gala do Desporto terá carácter anual e deverá realizar-se no último quadrimestre de cada ano civil, em local, data e hora a divulgar pelo município através do site institucional e das redes sociais.

Entre as categorias previstas estão Equipa do Ano, Associação ou Clube do Ano, Atleta do Ano, Treinador do Ano, Desporto Escolar, Desporto Adaptado, Dirigente do Ano, Mérito Desportivo, Homenagem Carreira e Medalha de Valor Desportivo. O regulamento estabelece que só poderá ser atribuído um prémio por categoria, embora a gala não tenha obrigatoriamente de distinguir todas as categorias em cada edição.

A atribuição dos prémios terá em conta o mérito desportivo, os resultados obtidos em competições oficiais, o contributo para o desenvolvimento do desporto e a representação do concelho em provas ou iniciativas de âmbito distrital, nacional ou internacional.