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Desporto | 14-07-2026 18:00

750 jovens atletas celebraram encerramento dos encontros desportivos de Vila Franca de Xira

750 jovens atletas celebraram encerramento dos encontros desportivos de Vila Franca de Xira
Foto CMVFX
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A iniciativa, realizada no campo de futebol do Cevadeiro no final de Junho, juntou 51 equipas dos escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins e marca o arranque das férias desportivas.

A festa de encerramento dos encontros desportivos concelhios de Vila Franca de Xira, o programa Xira 2026, aconteceu no final de Junho e juntou 750 jovens no relvado sintético do Campo de Futebol do Cevadeiro, da União Desportiva Vilafranquense.
A iniciativa juntou 51 equipas dos escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins, proporcionando uma manhã dedicada ao convívio, à partilha e à celebração do desporto, marcando o arranque das férias desportivas. No total, segundo o município, participaram nove equipas de Petizes, 22 de Traquinas e 20 de Benjamins, num momento de confraternização que assinalou o encerramento de mais uma época desportiva e reconheceu o empenho demonstrado pelos jovens atletas ao longo da temporada.
Em simultâneo decorreu o projecto “Jogam Todos”, promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa. A iniciativa destacou a importância da inclusão, da igualdade de oportunidades e do acesso à prática desportiva, permitindo que todas as crianças pudessem participar activamente através do futebol.
Mais do que encerrar mais uma edição dos Encontros Desportivos Concelhios, a festa constituiu também um momento de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos clubes, treinadores, dirigentes, atletas e famílias, cujo contributo foi fundamental para o sucesso da iniciativa e para a promoção dos valores do desporto no concelho.

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