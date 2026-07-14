Ateneu Artístico Cartaxense sobe ao pódio no Coimbra Gym Fest

O Ateneu Artístico Cartaxense esteve em evidência no Coimbra Gym Fest 2026, competição internacional de trampolins realizada entre 3 e 5 de Julho, em Coimbra. Os atletas do clube do Cartaxo conquistaram vários lugares no pódio, tanto em provas individuais como colectivas, nas modalidades de Duplo Mini-Trampolim, Tumbling e Trampolim. Madalena Costa foi uma das atletas em maior destaque ao sagrar-se campeã individual de Duplo Mini-Trampolim no escalão feminino de sub-12. A jovem ginasta voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na prova colectiva, juntamente com Sara Martins e Júlia Franco.

No escalão feminino de sub-14 de Duplo Mini-Trampolim, Matilde Rosa e Maria Guido conquistaram o segundo lugar por equipas. Também com uma medalha de prata regressou a equipa feminina de Tumbling sub-12, constituída por Maria Silva, Laura Martins, Margarida Pedro, Lara Bento, Kerollyn Mendes, Kimberly Pessin e Luísa Silva. A participação do Ateneu Artístico Cartaxense ficou ainda marcada pelo terceiro lugar colectivo em Trampolim feminino sub-14, alcançado por Francisca Almeida, Sara Martins e Olívia Silva. Os resultados confirmam o bom momento competitivo da formação do Cartaxo e o trabalho desenvolvido pelo clube na formação de jovens ginastas.