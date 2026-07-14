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Desporto | 14-07-2026 11:17

Atletas do Clube de Natação de Torres Novas rumo ao apuramento olímpico

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Equipa alcançou o quinto lugar no ranking de apuramento no Campeonato do Mundo de Triatlo em Hamburgo. Ricardo Batista mantém o 3º lugar no ranking.

A equipa portuguesa constituída por Maria Tomé, Vasco Vilaça, Mariana Vargem e Ricardo Batista, consolidaram o 5º lugar no ranking de apuramento olímpico, ao alcançarem o 6º lugar no campeonato do mundo de triatlo em estafetas mistas, em Hamburgo. A prova decorreu no domingo, 12 de Julho, e com este resultado, destaca o Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) em comunicado, foi dado mais um passo muito importante rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Ainda nesta prova de estafetas mistas, Marta Kropkó, atleta do CNTN que a representar a seleção húngara, alcançou o 2º lugar e conquistou a medalha de prata.
Nesta etapa do campeonato, Ricardo Batista alcançou o 23º lugar, mantendo o 3º lugar no ranking de apuramento olímpico. Por sua vez, João Nuno Batista terminou na 34ª posição, ocupando neste momento o 30º lugar no ranking de apuramento olímpico. Maria Tomé, também esteve presente em Hamburgo, concluindo a prova feminina dentro top 25.

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