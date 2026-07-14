Gala do Desporto de Tomar distinguiu atletas, clubes e dirigentes

Tomar voltou a celebrar o mérito desportivo numa noite dedicada a quem, dentro e fora dos recintos, ajuda a projectar o concelho através do talento, da dedicação e da persistência. A segunda edição da Gala do Desporto dos Templários realizou-se na noite de 30 de Junho e juntou atletas, clubes, treinadores, dirigentes e demais agentes desportivos numa cerimónia que pretende afirmar-se como um momento incontornável no calendário desportivo tomarense. Entre 86 referências, nem todos levaram para casa um prémio, mas todos foram chamados ao palco simbólico do reconhecimento. Paulo Beirante, presidente da comissão de avaliação e vice-presidente da TomarIniciativas, explicou que a escolha dos premiados resultou de uma avaliação “justa e de critério apertado”, conduzida por uma equipa que se reuniu durante várias horas e ao longo de vários dias para analisar os percursos e resultados dos nomeados.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, congratulou-se com a consolidação da iniciativa, considerando que a Gala do Desporto “faz falta” num território onde o desporto tem uma importância evidente. O autarca afirmou que os clubes do concelho são feitos de pessoas que permitem que o desporto brilhe e cresça, cabendo ao município apoiar quem trabalha no terreno. “Apoiar, dar ferramentas, dar recursos a quem trabalha bem, a quem faz acontecer: os clubes, os atletas, os dirigentes, os técnicos”, afirmou. Durante a intervenção, Tiago Carrão revelou ainda dois projectos que estão a ser trabalhados pelo município. O primeiro passa pela criação de um gabinete de apoio ao alto rendimento, destinado a dar mais e melhores condições aos atletas que, muitas vezes, precisam de um apoio adicional que as famílias e os clubes não conseguem assegurar sozinhos. O segundo projecto prende-se com a elaboração de um plano desportivo municipal, com o objectivo de definir uma estratégia e um rumo para o desporto em Tomar.

Num dos momentos mais sentidos da noite, foi deixada uma nota de pesar pela morte de Nelson Garcês, atleta de Tomar e copiloto de ralis, que faleceu na manhã do próprio dia da cerimónia, aos 39 anos. Entre os distinguidos da noite estiveram Joel Dias, eleito Fotógrafo do Ano; Ricardo Lopes, Treinador Revelação; Igor Sampaio, Treinador do Ano; Tomás Nunes, jogador mais regular do União de Tomar; Alexandre Marques, jogador mais regular do Sporting Clube de Tomar; Rafael Faustino, distinguido com o prémio Ética no Desporto; Afonso Reis, Atleta Revelação; e Hugo Ribeiro, Atleta do Ano. A Acro Toneca Cup recebeu o prémio de Organização Desportiva do Ano, enquanto a Thomarathletics foi distinguida como Clube/Associação do Ano. A equipa feminina da Thomarathletics venceu o prémio Equipa do Ano e José Brito foi eleito Dirigente do Ano. João Henriques recebeu o prémio Mérito Desportivo e Bino Maçães foi distinguido com o Mérito Nacional. A Personalidade do Ano foi Patrícia Sampaio. No Desporto Adaptado, foram reconhecidos Tiago Silva, José Miranda, Carlos Carmo e Daniel Godinho. No Desporto Universitário, foram distinguidos Afonso Godinho, Abderval Matranga, Bruno Caldeira, Maria Inês Cotrim, Pedro Gonçalves, Rodrigo Tiburcio, Tiago Boto e Tomé Santos. O Reconhecimento Desportivo foi atribuído a José Barroca da Cunha, Rosa Dias e Rui Costa.