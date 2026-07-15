Atletas de Santarém vice-campeãs nacionais de padel

Andreia Camelo, do Clube Ténis e Padel Santarém, e Joana Silva, do WOW Padel, sagraram-se vice-campeãs nacionais de padel, em nível 4, no Campeonato Nacional que decorreu em São João da Madeira.

Andreia Camelo, do Clube Ténis e Padel Santarém, e Joana Silva, do WOW Padel, sagraram-se vice-campeãs nacionais de padel, em nível 4, no Campeonato Nacional que decorreu em São João da Madeira. A dupla, a representar os dois clubes escalabitanos, chegou à final após uma série de bons resultados ao longo da competição, mas acabou por perder o título diante da dupla Joana Cordeiro e Marta Cabral, num jogo equilibrado e disputado ao longo de três sets.

