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Desporto | 15-07-2026 07:00

Atletas de Santarém vice-campeãs nacionais de padel

Atletas de Santarém vice-campeãs nacionais de padel
FOTO DR
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Andreia Camelo, do Clube Ténis e Padel Santarém, e Joana Silva, do WOW Padel, sagraram-se vice-campeãs nacionais de padel, em nível 4, no Campeonato Nacional que decorreu em São João da Madeira.

Andreia Camelo, do Clube Ténis e Padel Santarém, e Joana Silva, do WOW Padel, sagraram-se vice-campeãs nacionais de padel, em nível 4, no Campeonato Nacional que decorreu em São João da Madeira. A dupla, a representar os dois clubes escalabitanos, chegou à final após uma série de bons resultados ao longo da competição, mas acabou por perder o título diante da dupla Joana Cordeiro e Marta Cabral, num jogo equilibrado e disputado ao longo de três sets.

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