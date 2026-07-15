Caixeiros conquistam 12 pódios no Open de Teqball de Gijón

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, vulgo Caixeiros, voltou a destacar-se no circuito internacional de teqball no Challenge Teqball League & Open de Gijón, em Espanha. O clube esteve representado por dez atletas, de Portugal, Brasil, Hungria e França, que, ao longo da competição, conquistaram um total de 12 pódios, assim distribuídos: um título, 3 vice-campeonatos e 8 terceiros lugares.

Entre os grandes destaques da equipa dos Caixeiros esteve a húngara Zsofia Dezsényi, que se sagrou campeã de Women’s Doubles, ao lado da romena Kinga Barabasi, alcançando ainda o 3.º lugar em Women’s Singles e o 3.º lugar em Mixed Doubles, terminando a competição com três pódios. Também Amélie Julian realizou uma excelente prestação, conquistando o 2.º lugar em Women’s Singles, o 2.º lugar em Women’s Doubles e o 3.º lugar em Mixed Doubles. Já Carolina Clemente alcançou também dois pódios, terminando no 3.º lugar em Women’s Singles e no 3.º lugar em Women’s Doubles.

No sector masculino, Gonçalo Reis realizou a melhor prestação da sua carreira internacional ao alcançar, pela primeira vez, a final de uma etapa do Circuito Mundial de Teqball, afirmando-se como a grande surpresa da competição. Apenas foi derrotado pelo romeno Apor Gyorgydeak, actual campeão do mundo, conquistando um histórico 2.º lugar. Martim Vasques subiu igualmente ao pódio por duas ocasiões, ao conquistar o 3.º lugar em Men’s Singles e o 3.º lugar em Men’s Doubles, ao lado de Gonçalo Reis.