Matilde Coelho brilha na Selecção Nacional de Sub-16

Matilde Coelho continua a dar passos firmes no basquetebol nacional. A jovem atleta do Chamusca Basket Clube foi convocada para o primeiro estágio de preparação da Selecção Nacional de Sub-16 Femininos, que decorre entre 10 e 16 de Julho, em Lisboa. A preparação inclui dois jogos internacionais na Irlanda, a 14 e 15 de Julho, e tem como objectivo definir o grupo que vai representar Portugal no Campeonato da Europa da Divisão B, marcado para 17 a 22 de Agosto, na Cidade do Luxemburgo.

Na convocatória divulgada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, Matilde Coelho surge como atleta do Chamusca Basket Clube/Centro de Alto Rendimento do Jamor, integrando um grupo de 16 jogadoras escolhidas pela equipa técnica nacional. O Chamusca Basket Clube reagiu com orgulho a mais esta etapa na carreira da atleta, destacando a “honestidade, simplicidade, talento, muito trabalho e dedicação” que têm marcado o seu percurso. “Força, Matilde. Serás sempre Chamusca Basket Clube e teremos muito orgulho em te lembrar sempre. Continua, miúda, tens tudo para dar certo”, escreveu a colectividade nas redes sociais.