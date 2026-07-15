Praia do Ribatejo recebe exame nacional da Escola Krav Maga by Victor Domingues

O Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo vai acolher, no dia 19 de Julho, a partir das 09h00, o exame anual da Escola Krav Maga by Victor Domingues, representante em Portugal da Federação Israelita KMF‑AC (Krav Maga Federation – Alain Cohen). O evento reunirá cerca de 120 praticantes e marca mais um passo na consolidação da modalidade na região e no país.

A Escola Krav Maga by Victor Domingues, com sede em Santarém, tem vindo a afirmar‑se como uma referência nacional no ensino da defesa pessoal israelita, estando presente em várias localidades do Ribatejo e do Centro do país, como Santarém, Rio Maior, Tomar, Ourém, Leiria, Constância, Abrantes, Praia do Ribatejo e Mões (Castro Daire).

O exame anual da Federação KMF‑AC vai reunir cerca de 90 atletas adultos e 30 crianças, que serão avaliados na sua progressão técnica e física. Todos os diplomas são emitidos diretamente por Israel, garantindo reconhecimento internacional e autenticidade da formação.

A avaliação estará a cargo de Victor Domingues (5.º Dan) e Joaquim Lemos (2.º Dan), ambos com formação e certificação em Israel, assegurando elevados padrões técnicos e pedagógicos. A presença desta estrutura na região é vista como uma mais‑valia para o desenvolvimento do Krav Maga em Portugal, pela ligação direta ao berço da modalidade e pela exigência dos seus métodos.

Para os praticantes, o exame representa o culminar de meses de treino intenso, disciplina e superação pessoal. Mais do que uma prova de graduação, é um momento de afirmação e de compromisso com os valores do Krav Maga — respeito, confiança, foco e capacidade de resposta sob pressão.