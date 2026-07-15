uma parceria com o Jornal Expresso
15/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 15-07-2026 15:00

Praia do Ribatejo recebe exame nacional da Escola Krav Maga by Victor Domingues

torneio ginástica pavilhao treino
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerca de 120 praticantes vão estar no Pavilhão da Praia do Ribatejo para o exame anual da Escola Krav Maga by Victor Domingues, certificada pela Federação Israelita KMF‑AC.

O Pavilhão Desportivo da Praia do Ribatejo vai acolher, no dia 19 de Julho, a partir das 09h00, o exame anual da Escola Krav Maga by Victor Domingues, representante em Portugal da Federação Israelita KMF‑AC (Krav Maga Federation – Alain Cohen). O evento reunirá cerca de 120 praticantes e marca mais um passo na consolidação da modalidade na região e no país.
A Escola Krav Maga by Victor Domingues, com sede em Santarém, tem vindo a afirmar‑se como uma referência nacional no ensino da defesa pessoal israelita, estando presente em várias localidades do Ribatejo e do Centro do país, como Santarém, Rio Maior, Tomar, Ourém, Leiria, Constância, Abrantes, Praia do Ribatejo e Mões (Castro Daire).
O exame anual da Federação KMF‑AC vai reunir cerca de 90 atletas adultos e 30 crianças, que serão avaliados na sua progressão técnica e física. Todos os diplomas são emitidos diretamente por Israel, garantindo reconhecimento internacional e autenticidade da formação.
A avaliação estará a cargo de Victor Domingues (5.º Dan) e Joaquim Lemos (2.º Dan), ambos com formação e certificação em Israel, assegurando elevados padrões técnicos e pedagógicos. A presença desta estrutura na região é vista como uma mais‑valia para o desenvolvimento do Krav Maga em Portugal, pela ligação direta ao berço da modalidade e pela exigência dos seus métodos.
Para os praticantes, o exame representa o culminar de meses de treino intenso, disciplina e superação pessoal. Mais do que uma prova de graduação, é um momento de afirmação e de compromisso com os valores do Krav Maga — respeito, confiança, foco e capacidade de resposta sob pressão.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região